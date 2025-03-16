Синоптики предупредили о возвращении снега в Центральную Россию

Центральные регионы России в ближайшее время снова окажутся во власти зимней погоды. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, из-за понижения температуры в ряде областей возможны осадки в виде снега.
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