Владимирцы высказались за и против строительства многоэтажки на месте таксопарка

Мэрия не зафиксировала возражений против строительства.Во Владимире закончились общественные слушания по проекту строительства на месте таксопарка на улице Чайковского очередного многоэтажного дома-человейника.
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