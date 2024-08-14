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Воронежские новости

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Московский театр Табакова посетит воронежских зрителей уже этой осенью

Московский театр Табакова посетит воронежских зрителей уже этой осенью

Роль Бумбараша досталась актеру с воронежскими корнями - Севастьяну Смышникову. Его отец, Юрий Смышников, является заслуженным актером Воронежской области, хорошо знакомым местным зрителям по спектаклям театра драмы имени Кольцова.

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