Овечкин в матче с "Филадельфией" сократил отставание от Гретцки до шести голов

Российский хоккеист, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадского спортсмена Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
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