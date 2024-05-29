Ханский дворец в Бахчисарае откроют после реставрации в 2025 году

Реставрация ханского дворца в Бахчисарае завершится в 2025 году из-за необходимости музеефикации многочисленных артефактов, обнаруженных на территории дворцового комплекса, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.
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