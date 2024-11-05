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В США стартовали выборы президента: чего ожидать

В США стартовали выборы президента: чего ожидать

REUTERS/Scott Morgan Сегодня жители США определят будущее своей страны на следующие четыре года. Проголосовать за президента в каждом отдельном штате можно будет уже с 6 утра по местному времени – то есть, во второй половине дня по Москве.

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