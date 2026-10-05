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Происшествия

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В Чувашии полицейские открыли кадетский класс в средней школе № 43 города Чебоксары

В Чебоксарах в средней школе № 43 состоялась информационно-пропагандистская акция, в рамках которой между образовательным учреждением и УМВД России по городу Чебоксары подписано соглашение о сотрудничестве по подготовке учащихся.

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