Высокие ставки: Эксперт советует, как выгодно вложить свободные средства

Мария Ермилова, доцент РЭУ им. Плеханова, рассказала об оптимальных вариантах банковских вкладов. Она советует выбирать вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты и счета с ежедневным начислением процентов для увеличения доходов от свободных средств.