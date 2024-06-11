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Новости экономики России

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Илон Маск угрожает запретить продукты Apple в своих компаниях

Основатель Tesla и ряда стартапов Илон Маск угрожает запретить гаджеты Apple в своих компаниях, поскольку крайне недоволен интеграцией системы искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence в продукты американского техгиганта.

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