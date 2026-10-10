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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов пропустил в 7 из 8 матчей в этом сезоне за «ПСЖ». 2.00 – «Ле-Ман» забьет парижанам

«ПСЖ» примет «Ле-Ман» в 6-м туре Лиги-1. «ПСЖ» – явный фаворит матча с коэффициентом 1.11. Победа гостей оценивается в 21.

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