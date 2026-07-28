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Найдена возможная разгадка таинственного исчезновения семьи Усольцевых

Найдена возможная разгадка таинственного исчезновения семьи Усольцевых

Семья Усольцевых могла пропасть в провалах между глыбами возле скалы Буратинка в Красноярском крае. Возможную разгадку таинственного исчезновения бизнесмена, его супруги и их дочери нашел побывавший в этом месте опытный турист Алексей Кулеш, его слова приводит aif.

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