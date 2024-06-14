Хертогенбош (WTA). 1/4 финала. Самсонова сыграет с Миннен, Александрова – с Монтгомери, Осака – с Андрееску

Действующая чемпионка Екатерина Александрова встретится с Робин Монтгомери. Сетка турнира здесь. Libema Open Хертогенбош, Нидерланды 10 – 16 июня 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, трава 1/4 финала Грет Миннен (Бельгия) Людмила Самсонова (Россия) Дата проведения 14 июня, 13.
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