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Обзор матча Италия — Албания, группы B на Евро 2024, 15.06.2024

Сборная Италии обыграла Албанию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы B на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов континента.

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