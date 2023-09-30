В школы Хабкрая поставщик не довез ноутбуков на 75 млн рублей

Хабаровское Управление Федеральной Антимонопольной Службы России (УФАС) внесло информацию о поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) после того, как тот не выполнил свой контракт в рамках национального проекта "Образование".
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