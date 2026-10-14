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Эмерсон Фиттипальди: «Мерседесу» невероятно повезло, что «Ред Булл» не смог так улучшить болид в первой половине сезона»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди уверен, что Макс Ферстаппен всерьез бы претендовал на победу в чемпионате, если бы « Ред Булл » удалось раньше улучшить свой болид.

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