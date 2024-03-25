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Перечислены лучшие овощи для уменьшения воспаления

Перечислены лучшие овощи для уменьшения воспаления

По данным Гарвардской медицинской школы, стойкое воспаление низкой степени тяжести (также называемое хроническим воспалением) может привести к болезням сердца, диабету 2 типа, раку и другим опасным состояниям.

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