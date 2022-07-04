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Узы перегруза

Узы перегруза

Узы перегруза: перевозчикам разрешили нарушать весовой контроль, а Ространснадзору — штрафоватьПерегруз — бич наших дорог, от которого страдают и покрытие, и безопасность движения: сколько случев, в том числе с жертвами и тяжелыми последствиями, когда тормоза не удерживают перегруженную фуру или самосвал! В последнее время борьба с этой проблемой вышла на новый уровень: в придачу к передвижным и стационарным постам заработали ­пункты автоматического контроля (водители называют их «рамками»).

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