Дуэт Артик и Асти окончательно распался Певец Artik окончательно вышел из состава дуэта Artik & Asti — он отказался петь в созданном им коллективе, даже за пределами России.
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Дуэт Артик и Асти окончательно распался Певец Artik окончательно вышел из состава дуэта Artik & Asti — он отказался петь в созданном им коллективе, даже за пределами России.