Депутат Чаплин: новый закон положит конец практике втюхивания товаров и услуг

В России важно принять закон о запрете на навязывание товаров и услуг, так как это позволит обеспечить прозрачность и честность сделок, исключив обман и манипуляции, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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