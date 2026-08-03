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Daily Storm

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Украинские дроны атаковали склад Wildberries во Владимирской области

Украинские дроны атаковали склад Wildberries во Владимирской области

Есть разрушения, произошло возгорание, сообщил губернатор АвдеевВооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали склад Wildberries во Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.

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