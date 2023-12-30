Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Глупость говорите. Наше оружие создаётся для обороны  своей страны. Мы уже  снабжали оружием страны  Европы, и теперь...Галузин: США хотя...
  • Надежда
    Как же теперь валерик без походно-полевой?)🤔Залужный уволил с...
  • Run Николаева
    Сбер у нас вечно...своего не упустит.В России отменят ...

Галузин: США хотят открыть на Южном Кавказе «второй фронт» против России

Галузин: США хотят открыть на Южном Кавказе «второй фронт» против России

Соединенные Штаты уже давно хотят открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Надо и РОССИЯНАМ где только вмешивается сша поставлять полный комплект вооружения противникам амеров. Вооружать самым современным орудием по полной программе , что бы их мочили из всех стволов и орудий и ни испытывали нехватки
Ответить
8 час.
Гарибян Сусанна
Глупость говорите. Наше оружие создаётся для обороны  своей страны. Мы уже  снабжали оружием страны  Европы, и теперь оно бьёт по нам же. Здесь нужен  дипломатический подход с учётом  интересов  соседних стран, которые без России обречены на  нищету. Пусть они сами выберут свой путь: жить спокойно и в достатке, сотрудничая с Россией или  пойти на поводу у США и получить то, что получила Украина.  Можно им в этом и помочь, развивая  культурные связи народов, туризм и т.д.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх