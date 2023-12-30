Галузин: США хотят открыть на Южном Кавказе «второй фронт» против России

Надо и РОССИЯНАМ где только вмешивается сша поставлять полный комплект вооружения противникам амеров. Вооружать самым современным орудием по полной программе , что бы их мочили из всех стволов и орудий и ни испытывали нехватки

Гарибян Сусанна

Глупость говорите. Наше оружие создаётся для обороны своей страны. Мы уже снабжали оружием страны Европы, и теперь оно бьёт по нам же. Здесь нужен дипломатический подход с учётом интересов соседних стран, которые без России обречены на нищету. Пусть они сами выберут свой путь: жить спокойно и в достатке, сотрудничая с Россией или пойти на поводу у США и получить то, что получила Украина. Можно им в этом и помочь, развивая культурные связи народов, туризм и т.д.