💦 Крымчане, которые пострадали от перебоев со светом и водой, регулярно платят коммуналку Жители районов Крыма, которые летом и в начале осени чаще других сталкивались с перебоями в подаче воды и электроэнергии, показали высокую платёжную дисциплину.