💦 Крымчане, которые пострадали от перебоев со светом и водой, регулярно платят коммуналку Жители районов Крыма, которые летом и в начале осени чаще других сталкивались с перебоями в подаче воды и электроэнергии, показали высокую платёжную дисциплину.
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