Кадры из дрейфующего нелегального казино в Петербурге, куда наведалась полиция. 🔹Нелегальное помещение с азартными играми скрывалось долго – меняло адреса и постоянно вывозило автоматы на новые точки.
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Кадры из дрейфующего нелегального казино в Петербурге, куда наведалась полиция. 🔹Нелегальное помещение с азартными играми скрывалось долго – меняло адреса и постоянно вывозило автоматы на новые точки.