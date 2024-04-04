10 древних изобретений, которые поражают умы учёных по сей день

На протяжении тысячелетий истории существуют многочисленные примеры удивительных изобретений и древних технологий, заставляющих современных учёных трепетать перед знаниями и мудростью, которыми обладали наши предки.
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