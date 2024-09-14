РИА Новости: В Сумах уверены, что ВСУ выгонят из Курской области

Жители Сумской области уверены, что украинских военных вытеснят из Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эвакуированную из приграничья женщину, родственники которой живут в украинском регионе.
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