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Сын Кости Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Сын Кости Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Поединок по защите титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг впервые защитил сын абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю в ночь на 15 октября.

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