Сын Кости Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Поединок по защите титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг впервые защитил сын абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю в ночь на 15 октября.
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