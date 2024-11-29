Политолог Хидирбегишвили: Кавелашвили на посту президента Грузии сможет объединить общество внутри страны

Политолог и главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил выбор партии «Грузинская мечта», которая выдвинула на пост кандидата в президенты Михаила Кавелашвили.
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