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«Наполи» согласовал трансфер Буонджорно. Медосмотр защитника «Торино» и Италии – в четверг

«Наполи» согласовал трансфер Буонджорно. Медосмотр защитника «Торино» и Италии – в четверг

Неаполитанцы подпишут с 25-летним игроком сборной Италии контракт до июня 2029 года с отступными в размере 70 млн евро, которые начнут действовать с июля 2027-го, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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