Политика как он...
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Политика как она есть

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Ермак не смог подтвердить встречу Зеленского с Трампом

Ермак не смог подтвердить встречу Зеленского с Трампом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация «все еще надеется» на встречу с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом.

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