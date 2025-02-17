В Петербурге будут судить банду мошенников, которые занимались инсценировкой угонов лизинговых автомобилей

Для получения страховки В Петербурге будут судить шестерых участников мошеннической схемы по хищению денег лизинговой и страховой компаний, сообщает утром 17 февраля пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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