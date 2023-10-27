12 стильных идей маникюра от мастера Адель, Кайли Дженнер и Хейли Бибер

12 стильных идей маникюра от мастера Адель, Кайли Дженнер и Хейли БиберЗола Ганзоригт делится своими работами на ногтях самых популярных голливудских звезд – сестер Дженнер, модели Хейли Бибер, актрисы Ванессы Хадженс, а также певиц Адель и Кристины Агилеры.
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