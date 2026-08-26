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Pitch For Defense Treaty And Moving US Military To Israel Is Insane

Pitch For Defense Treaty And Moving US Military To Israel Is Insane

Pitch For Defense Treaty And Moving US Military To Israel Is Insane Authored by Jennifer Kavanagh via Responsible Statecraft, On August 18, Israel bombed a non-operational Syrian air base, reportedly to derail Turkish plans to deploy military forces to the installation.

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