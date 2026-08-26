Pitch For Defense Treaty And Moving US Military To Israel Is Insane Authored by Jennifer Kavanagh via Responsible Statecraft, On August 18, Israel bombed a non-operational Syrian air base, reportedly to derail Turkish plans to deploy military forces to the installation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии