В Болгарии полиция задержала бывшего премьер-министра Бойко Борисова

В Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов. Как сообщает Болгарское национальное радио, Борисов и несколько других функционеров бывшей правящей партии задержаны в ходе масштабной полицейской операции.
В Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов. Как сообщает Болгарское национальное радио, Борисов и несколько других функционеров бывшей правящей партии задержаны в ходе масштабной полицейской операции.
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