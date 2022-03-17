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В Болгарии полиция задержала бывшего премьер-министра Бойко Борисова

В Болгарии полиция задержала бывшего премьер-министра Бойко Борисова

В Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов. Как сообщает Болгарское национальное радио, Борисов и несколько других функционеров бывшей правящей партии задержаны в ходе масштабной полицейской операции.

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