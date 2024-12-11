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Госдума рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Хинштейна

Госдума рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Хинштейна

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области, Хинштейн будет присутствовать во время рассмотрения вопроса, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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