Госдума рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Хинштейна

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области, Хинштейн будет присутствовать во время рассмотрения вопроса, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.