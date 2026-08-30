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Шесть человек погибли при крушении парома у Кипра

Шесть человек погибли при крушении парома у Кипра

REUTERS Минимум шесть человек погибли при крушении парома у берегов непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

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