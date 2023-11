«Запад дал нам саблю и послал на танки» – украинский военный эксперт 

ч

чвсатпкьл

Вот для чего, цитата Залужного из интервью данное The Economist. (An interview with General Valery Zaluzhny, head of Ukraine’s armed forces) Все, что мы сделали, когда началась крупномасштабная агрессия, - это применили не только наши знания, которые у нас уже были в 2014 году, но и навыки и опыт, которые мы приобрели с тех пор. И самый важный опыт, который у нас был, и который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и, самое главное, мы не должны бояться это делать. И это то, что мы делаем. https://www.economist.com/zaluzhny-transcript