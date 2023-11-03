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«Запад дал нам саблю и послал на танки» – украинский военный эксперт 

«Запад дал нам саблю и послал на танки» – украинский военный эксперт 

ВСУ не смогут преодолеть пропасть в ресурсном и технологическом превосходстве и победить армию России.

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Комментарии
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Лев Добрый
А какого же хрена устраиваете мясные штурмы, если многое понимаете? 👀😱😜👈
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1 д.
ч
чвсатпкьл
Вот для чего, цитата Залужного из интервью данное The Economist. (An interview with General Valery Zaluzhny, head of Ukraine’s armed forces) Все, что мы сделали, когда началась крупномасштабная агрессия, - это применили не только наши знания, которые у нас уже были в 2014 году, но и навыки и опыт, которые мы приобрели с тех пор. И самый важный опыт, который у нас был, и который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и, самое главное, мы не должны бояться это делать. И это то, что мы делаем. https://www.economist.com/zaluzhny-transcript
An interview with General Valery Zaluzhny, head of Ukraine’s armed forces
The Economist
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1 д.

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