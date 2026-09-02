В День знаний слушатели Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя получи первые офицерские погоны

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном началу учебного года и вручению офицерских погон слушателям выпускных курсов Московского университета МВД России имени В.
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