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Происшествия

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В День знаний слушатели Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя получи первые офицерские погоны

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном началу учебного года и вручению офицерских погон слушателям выпускных курсов Московского университета МВД России имени В.

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