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Ребенка 10 лет с малолетними пассажирами поймали за рулем машины в Удмуртии

Ребенка 10 лет с малолетними пассажирами поймали за рулем машины в Удмуртии

t.meИрина Волк Сотрудники Госавтоинспекции в Удмуртии остановили автомобиль, за рулем которого был 10-летний мальчик, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 27 июля.

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