Спикер конгресса США назвал условие рассмотрения пакета помощи Украине

Контролируемая Республиканской партией палата представителей США не будет рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, который не содержит положений об ужесточении охраны американской границы с Мексикой.
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