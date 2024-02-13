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Спикер конгресса США назвал условие рассмотрения пакета помощи Украине

Спикер конгресса США назвал условие рассмотрения пакета помощи Украине

Контролируемая Республиканской партией палата представителей США не будет рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, который не содержит положений об ужесточении охраны американской границы с Мексикой.

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