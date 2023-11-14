Актриса из «Папиных дочек» подверглась преследованиям

Актриса из сериала «Папины дочки» Полина Денисова подверглась преследованиям. Отмечается, что злоумышленники начали преследовать артистку еще в октябре — они писали ей в соцсетях, вымогали деньги и шантажировали девушку.
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