США и Европа схлестнулись в битве за польские АЭС

Уже вторую атомную электростанцию намерена построить в Польше американская корпорация Westinghouse. Однако поскольку на кону десятки миллиардов долларов и крупнейшие политические амбиции, в дело вмешалось руководство Евросоюза.
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