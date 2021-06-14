Русская веснаПолитика«Хотят нас полностью уничтожить»: неожиданное мнение украинцев о вступлении в НАТО Разговоры о том, нужно ли Украине вступать в НАТО, не прекращаются уже давно и сейчас эту тему снова активно обсуждают.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Жаров"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники" - ну как можно быть такими наивными? Гипотетически, приняли Украину в НАТО, что делать с Крымом и Донбассом? Крым становится российским во всех официальных смыслах и признается всем миром. Донбасс получает независимость, проводит референдум и становится частью России. А иначе война c НАТОй. Или хохлы думают, что наше руководство очень забоится этой инициативы и встанет на колени? Кисель в башке у нациков.Комментировать
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