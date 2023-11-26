Опубликовано видео попадания беспилотника в многоэтажку в Туле

Момент попадания подбитого беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина в Туле попал на видео.Кадрами поделился Telegram-канал Mash, на них слышно, как БПЛА подлетает к многоэтажке и взрывается на уровне 12 этажа.
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