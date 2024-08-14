Газзаев назвал игрока «Зенита» Глушенкова лучшим российским футболистом

По словам тренера, зенитовец — прирожденный бомбардир. Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «МАТЧ ТВ» заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков — на данный момент лучший российский игрок.
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