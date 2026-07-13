Ещё вчера украинские пропагандисты производили "кипяток от счастья, что Белый Господин подержал в руках их „легендарный P1SUN‟", то есть, якобы украинский дрон-перехватчик мультироторного типа, якобы разработанный украинской компанией SkyFall.
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