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Перед смертью сенатор Грэм жал руку Зеленскому, а потом трогал украинский «Писюн»

Перед смертью сенатор Грэм жал руку Зеленскому, а потом трогал украинский «Писюн»

Ещё вчера украинские пропагандисты производили "кипяток от счастья, что Белый Господин подержал в руках их „легендарный P1SUN‟", то есть, якобы украинский дрон-перехватчик мультироторного типа, якобы разработанный украинской компанией SkyFall.

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Комментарии
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АТ
Алексей Тарасов
смерть никого не минует, но сволочам еще и пожариться придется
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4 н.
ninikooo Митусова
Странно, что не облобызал Зеленского и не погладил ягодицы, как  Макрон…
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4 н.
владимир лобурь
Сдохла эта паскуда. Туда ему дорога. К сожалению, таких уродов там много.
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3 н.