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В ФРС США признали бессмысленность испепеляющего взгляда в борьбе с инфляцией

В ФРС США признали бессмысленность испепеляющего взгляда в борьбе с инфляцией

Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая в стране функции Центробанка, может повысить процентные ставки «в ближайшем будущем», если инфляция продолжит значительно превышать целевой уровень в два процента.

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