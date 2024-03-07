Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по доводам заявительницы из Свердловской области о причинении травм ребенку-инвалиду

В медиапространстве опубликовано обращение к Председателю СК России жительницы Нижнего Тагила в связи с причинением в 2022 году вреда здоровью ее сыну при проведении специалистом выездной лечебной физкультуры.
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