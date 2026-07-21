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Lockheed Unveils Move Towards Cheaper Patriot Missiles As Interceptor Stockpiles Dwindle

Lockheed Unveils Move Towards Cheaper Patriot Missiles As Interceptor Stockpiles Dwindle

Lockheed Unveils Move Towards Cheaper Patriot Missiles As Interceptor Stockpiles Dwindle With US-Iran tit-for-tat strikes on their ninth day and the Russia-Ukraine war grinding on in Eastern Europe, US inventories of certain air-delivered munitions are being depleted.

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