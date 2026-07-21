Lockheed Unveils Move Towards Cheaper Patriot Missiles As Interceptor Stockpiles Dwindle With US-Iran tit-for-tat strikes on their ninth day and the Russia-Ukraine war grinding on in Eastern Europe, US inventories of certain air-delivered munitions are being depleted.
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