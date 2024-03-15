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Макрон сомневается в способности Трампа выиграть выборы в США

Макрон сомневается в способности Трампа выиграть выборы в США

Президент Франции не верит в успех экс-главы Белого дома. Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа на победу на предстоящих в ноябре выборах главы государства в США.

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