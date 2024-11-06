Творческий прорыв и новые форматы: модельные библиотеки открываются по всей России

Здесь каждый из посетителей может найти занятие по своим интересам.фото: vk.com--> Раскрыть свой творческий потенциал и открыть новые возможности обучения помогают модельные библиотеки, открывающиеся по всей России по нацпроекту «Культура».
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